Assurance-chômage : les syndicats attaquent la réforme devant le Conseil d’État pour l’annuler

Les syndicats ont joué leur dernière carte pour tenter de faire annuler la réforme de l’assurance-chômage. La CFDT, la CGT associée à Solidaires et à la FSU, Force Ouvrière et la CFE-CGC ont attaqué le texte devant le Conseil d’État, vendredi 21 mai, six semaines seulement avant son entrée en vigueur le 1er juillet prochain. Seule la CFTC y a renoncé, estimant qu'il n'y avait "pas de fondement juridique à un recours".

Ils s’opposent à une réforme qu’ils qualifient "d’injuste", et plus précisément au nouveau mode de calcul du Salaire journalier de référence (SJR), base de l'allocation, qu’elle introduit. Alors que l’ancien système calculait le SJR comme une moyenne des salaires des jours travaillés sur une période, le nouveau prend aussi en compte une partie des jours non travaillés. Cela pénaliserait alors les demandeurs d’emploi alternant contrats courts et inactivité.