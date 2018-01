"Attaque à la laïcité", "du vent sur des braises chaudes" : l'interdiction des signes religieux à l'Assemblée agace certains députés

Concernant plus précisément les signes religieux, il ne s'agit pas de "raviver" des débats sur la laïcité, avait précisé en amont la présidence. Pas de quoi apaiser les esprits pour autant. Ce mercredi, plusieurs députés ont dénoncé avec véhémence la mise en place de cette mesure.





C'est le cas du député Nouvelle Gauche François Pupponi qui se dit "surpris" et "catastrophé" que l'on touche "au principe de laïcité". "Le bureau de l'Assemblée nationale considère que dans l'hémicycle, là où le peuple français se réunit, l'expression ostentatoire d'une croyance est interdite, s'est agacé le parlementaire. Donc on s'attaque au principe d'une laïcité d'une manière extrêmement, très forte qui aurait nécessité un débat au sein de l'assemblée".





Pour Philippe Gosselin, député Les Républicains, "il n'est pas question d'accepter une mise en catimini de quelques signes, type médaille de baptême ou croix de David". Et d'affirmer : "Ça suffit ! Je crois qu'on a une forme de radicalisation. La laïcité ce n'est pas ça, et en réalité en voulant cadrer les choses, il me paraît que l'on met beaucoup de vent sur des braises déjà chaudes".