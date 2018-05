Attaque au couteau à Paris : pourquoi Emmanuel Macron est-il resté au fort de Brégançon ?

Emmanuel Macron a décidé de rester à Brégançon, laissant son Premier ministre et son ministre de l’Intérieur, qui se sont tous les deux rendus sur le terrain dans la nuit de samedi à dimanche, en première ligne. L’Elysée a expliqué à LCI que le Président s'était "tenu informé au fur et à mesure des événements" samedi soir, et que ce dimanche matin, il continuait de "suivre l’évolution de l’enquête qui est maintenant entre les mains du procureur François Molins". Une manière pour lui de donner l'image d'un Président qui ne cède pas à la précipitation ou à la panique, et dont les terroristes ne dictent pas l'agenda.





On ne sait pas encore quand le chef de l’Etat et son épouse quitteront le fort pour rentrer à Paris. Aucun horaire précis de départ n’avait été communiqué à l’arrivée du couple dans le Var.