"Attaque" de la Pitié-Salpêtrière : deux députés déboutés de leur plainte pour "fake news" contre Christophe Castaner

Dans ce tweet publié le 1er mai dernier après les heurts survenus non loin de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, Christophe Castaner évoquait un hôpital "attaqué" et "l'agression de son personnel soignant". Le ministre de l'Intérieur avait reconnu, après coup et face à la pression médiatique, qu'il "n'aurait pas dû employer le terme d'attaque".