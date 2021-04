Attaque de Rambouillet : "Il y a un lien entre terrorisme et immigration", juge Valérie Pécresse

"Il faut cesser de nier le lien entre terrorisme et immigration". Tel est le propos défendu par Valérie Pécresse, deux jours après l'attaque mortelle à l'arme blanche sur Valérie M., une fonctionnaire de police de 49 ans, dans le sas du commissariat de Rambouillet, dans les Yvelines. "Il y a un lien, notamment avec l'immigration la plus récente", a affirmé la présidente Libres! de la région Île-de-France, invitée du "Grand rendez-vous" Europe 1-Cnews-Les Échos, dimanche 25 avril.

Plus globalement, "il faut reprendre le contrôle des flux migratoires", afin "de choisir ceux qu'on accueille chez soi, sinon on a des gens qui arrivent sans aimer la France", a lancé la présidente sortante de l'Île-de-France, qui n'a pas encore fait acte de sa candidature au scrutin régional, les 20 et 27 juin. Selon elle, "la directive européenne sur les retours doit être complètement revue, parce qu'aujourd'hui on ne peut qu'inviter une personne (à quitter le territoire), il a un mois pour se mettre en conformité".

"La France a une voix à faire entendre, nous devons organiser un asile à la frontière : tous les migrants demandant l'asile, on doit pouvoir examiner leur demande d'asile et les renvoyer" s'ils ne correspondent pas aux critères, a indiqué Valérie Pécresse. Et quand les pays d'origine refusent d'accepter les retours en ne reconnaissant par leurs ressortissants, elle a estimé qu'"il faut cesser l'aide au développement, les visas aux officiels de ce pays". Une "arme de dissuasion", selon elle.