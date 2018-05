Attentat à Paris : l'exécutif pointé du doigt

Suite à l'attentat au couteau à Paris, le Front national et Les Républicains ont de nouveau critiqué le plan de lutte contre le terrorisme du gouvernement. Laurent Wauquiez a notamment redemandé l'expulsion des étrangers fichés S et l'enfermement des plus dangereux d'entre eux. Ces critiques portent-ils sur l'opinion publique ? Quid de la position des Français vis-à-vis du gouvernement sur le dossier ?



