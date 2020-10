Sécurité des écoles, propagande islamiste... Un "plan d'action" décidé après l'assassinat d'un professeur

Emmanuel Macron appelle à renforcer la sécurité des établissements scolaires. Le chef de l'Etat a présidé dimanche soir un Conseil de défense à la suite de la décapitation d'un professeur d'histoire-géographie d'un collège de Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines. Le chef de l'Etat appelle à mener des "actions concrètes" rapides contre la propagande islamiste radicale en ligne. Emmanuel Macron "a demandé qu'on passe rapidement à l'action et qu'on ne laisse aucun répit à ceux qui s'organisent pour s'opposer à l'ordre républicain", a indiqué le palais de l'Elysée à l'issue de cette réunion de 2h30 avec six ministres et le procureur anti-terroriste Jean-François Ricard.

Le Conseil a prévu le renforcement de la sécurité des établissements scolaires et de leur environnement pour la rentrée du 2 novembre, avec des mesures devant être arrêtées d'ici quinze jours. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice, Gérald Darmanin et Eric Dupond-Moretti, ont ensuite présenté "un plan d'action qui va se mettre en oeuvre dès le courant de la semaine et donnera lieu à des actions concrètes contre les structures, associations ou personnes proches des milieux radicalisés", qui propagent des appels à la haine pouvant encourager les attentats, a précisé la présidence.