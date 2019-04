Attentat de Christchurch : une élue régionale ex-FN visée par une plainte pour "apologie du terrorisme"

Le 15 mars dernier, 49 personnes ont perdu la vie dans les deux attentats perpétrés dans deux mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Une tuerie qui ne serait rien d’autre qu’un simple retour de bâton pour les musulmans, selon Catherine Blein, élue régionale ex-FN. Cette dernière avait en effet tweeté "tuerie en new zealand: oeil pour oeil..." avant que le réseau social ne supprime son message.





Après une plainte pour "incitation au meurtre déposée par le président du conseil régional de Bretagne, Loïg Chesnais-Girard, deux associations musulmanes ont décidé de saisir la justice. Le Conseil français du culte musulman (CFCM) et l'Observatoire contre l'islamophobie ont ainsi porté plainte contre Catherine Blein, dénonçant une "apologie du terrorisme en vertu de l'article 421-2-5 du Code pénal, et une provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence en vertu de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881". "Nous sommes tous très attachés à la liberté dans notre démocratie et ce n'est pas parce que nous avons cette liberté qu'on peut dire ou faire n'importe quoi, encore moins quand on est élu", a indiqué à l'AFP un représentant du CFCM.