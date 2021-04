Attentat de Rambouillet : "Il y a une part d'immigration réelle dans le terrorisme", assure Jean-Pierre Raffarin

Le gouvernement, cible de vives critiques. Plusieurs personnalités politiques accusent l'exécutif d'être à la traîne en matière sécuritaire mais, contrairement au gouvernement et à la gauche, une partie de la droite a établi dimanche un lien direct entre terrorisme et immigration, deux jours après le meurtre au couteau d'une policière à Rambouillet. Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, tous deux potentiels candidats à la présidentielle, ont notamment dénoncé le lien entre terrorisme et immigration.