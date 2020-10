Attentat de Conflans : "Il ne faut pas se contenter de fermer la mosquée de Pantin", réagit Jordan Bardella

Cet attentat soulève de nombreuses interrogations aux yeux de Jordan Bardella, notamment celles du droit d'asile et de l'obtention de la nationalité française. L'assaillant d'origine tchétchène "n'avait rien à faire en France [...] Le terroriste ne fuyait pas la guerre [...] Mais les juges l'ont maintenu sur le territoire national. Si vous venez de pays en guerre, vous pouvez demander l'asile. Or, aujourd'hui, le droit d'asile est dévoyé. Si vous ne venez pas d'un pays en guerre, il faut être expulsé. Vous devez rentrer chez vous", estime-t-il.

Il faut permettre aux autorités policières et judiciaires de lever l'anonymat plus rapidement sur les réseaux sociaux

A la question, "les réseaux sociaux doivent-ils être responsables des contenus publiés sur leur plateforme", la réponse de Jordan Bardella est ferme : "Non. Je ne veux pas donner ce pouvoir aux GAFA [Google, Amazon, Facebook et Apple]. Ce pouvoir de liberté d'expression doit être entre les mains de la justice française. Il faut permettre aux autorités policières et judiciaires de lever l'anonymat plus rapidement sur les réseaux sociaux."