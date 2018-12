Attentat de Strasbourg : quel impact pour Emmanuel Macron ?

L'attentat de Strasbourg pourrait changer la donne politique d'Emmanuel Macron. Depuis 18 mois, la politique du chef d'Etat se situe quasi-exclusivement sur le terrain économique et social. Et il se montre très convaincant dans ce domaine. Mais quand il s'agit de sujet régalien, il a beaucoup plus de mal à rentrer dans le détail. Le gouvernement doit-il annoncer des mesures plus fortes en termes de sécurité ?



