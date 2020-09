Attentats de janvier 2015 : pour Gilles Kepel, ce procès n'est pas celui des "petites mains"

"La haine des terroristes n'est plus de la même ampleur qu'en 2015". Invité dans la matinale de LCI, le politologue Gilles Kepel a longuement évoqué le procès des attentats de janvier 2015 à Paris et Montrouge, qui s'ouvre ce mercredi.

Selon ce dernier, ce procès est une nécessité : "On ne sait pas encore très bien ce qu'il s'est passé : nous avons énormément d'informations (…) mais nous n'avons pas encore l'image globale. La justice va avoir la capacité de mettre en place le récit exact de ce qui s'est passé. Il y a eu énormément d'erreurs. Charlie n'est pas le début de ce djihadisme en France : celui-ci commence en 2012 avec Merah."

A l'heure où s'ouvre le procès, les lecteurs de Charlie Hebdo pourront retrouver en kiosque les caricatures qui avaient entraîné l'attentat, il y a cinq ans. Existe-t-il un risque à republier caricatures, comme le craignent les membres de la rédaction et ses plus ardents défenseurs ? "Difficile de le prévoir, a estimé Gilles Kepel. On voit qu'elle a commencé à susciter des réactions dans le monde, dans un contexte où la Méditerranée est en plein bouleversement : Sainte-Sophie redevient une mosquée, Macron se rend à Baghdad..." Et le spécialiste d'ajouter : "On peut juger de l'opportunité qu'il y a à le faire en ce moment. Les Français sont assez clivés sur l'appartenance confessionnelle."