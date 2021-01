Attention, le maire de Saint-Brieuc ne s'oppose pas totalement au couvre-feu dès 18h

Dans les médias, Hervé Guihard n'a pas caché sa désapprobation en découvrant l'annonce d'un couvre-feu dès 18h. Interrogé à l'antenne de LCI, il avait estimé que "fermer plus tôt ne change rien au niveau sanitaire", a fortiori dans un département moins touché que la moyenne nationale par le Covid-19. "Moi, ce n'est pas qu'on interdise les gens d'aller à la plage en sortant du travail le soir qui m'intéresse, c'est plutôt que l'on puisse séparer les enfants entre les tables" dans les cantines, ajoutait-il, et que l'on dispose de "plus de personnel dans les lieux de restauration". "On a le droit de déroger, alors faisons-le", a-t-il renchéri par la suite au micro de France Info.

Saint-Brieuc est-elle devenue l'incarnation de la résistance et de l'insubordination ? Pas totalement. Si des médias et des internautes ont résumé les propos du maire à un refus pur et simple du couvre-feu dès 18h, il s'agit en réalité d'une méprise. Et pour cause, les commerces, services publics et autres enseignes ne vont pas disposer d'une quelconque autorisation de la mairie ou de la préfecture pour garder leurs portes ouvertes. La mairie maintient que la mesure lui apparaît peu pertinente dans sa ville, mais souligne aussi que son pouvoir dérogatoire concerne uniquement le domaine de l’enfance. En conséquence, résume Ouest-France, "les horaires habituels des structures périscolaires, des crèches ou des accueils de loisirs resteront inchangés".