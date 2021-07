Au lendemain des manifs anti-pass sanitaire, Emmanuel Macron appelle à l'unité face au virus

"La manifestation est un droit constitutionnel (...) maintenant je pense que la priorité est à la mobilisation", a ajouté le chef de l'Etat appelant à l'unité et soulignant que "chacun est libre de s'exprimer dans le calme et le respect de l'autre". Mais "la liberté où je ne dois rien à personne n'existe pas" et celle-ci "repose sur un sens du devoir réciproque".

"Si on aime sa liberté et si on respecte les autres, le seul geste à faire c'est de se faire vacciner", a-t-il poursuivi présentant la vaccination comme "un combat essentiel" et estimant que "lorsque la science donne des armes, il faut les utiliser".

Et d'argumenter : "Si demain vous contaminez votre père, votre mère ou moi-même, je suis victime de votre liberté alors que vous aviez la possibilité d'avoir quelque chose pour vous protéger et me protéger. Et au nom de votre liberté, vous allez peut-être avoir une forme grave (du virus) et vous allez arriver à cet hôpital. Ce sont tous ces personnels qui vont devoir vous prendre en charge et peut-être renoncer à prendre quelqu'un d'autre (...) Ce n'est pas ça la liberté, ça s'appelle l'irresponsabilité, l’égoïsme".