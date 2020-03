Au point d'Edouard Philippe, une crise sociale et économique à éviter en plus de la crise sanitaire

C'était un point de situation fleuve auquel Edouard Philippe avait convoqué le seul représentant de la presse. S'y sont succédé la professeure Karine Lacombe, l'infectiologue Xavier Fontanet, mais aussi le directeur général de la santé Jérôme Salomon et, enfin, le ministre de la Santé Olivier Véran. Pour le Premier ministre, qui a martelé que "le plus dur était à venir", il s'agissait surtout de faire preuve de "transparence" face aux "interrogations légitimes" des Français.

Mais au-delà de la crise sanitaire, c'est à d'autres accusations qu'Edouard Philippe voulait répondre, depuis Matignon. Alors que les dispositions socio-économiques de la loi instaurant l'état d'urgence économique ont, pour certaines, ulcéré les syndicats, le Havrais a tenu à conclure ce point en faisant une revue générale des mesures de protection prises "s'agissant des emplois et des revenus". "Nos concitoyens ont commencé à s'en rendre compte, et beaucoup sont inquiets". Soucieux d'"éviter les ruptures de droit", il a annoncé que "la durée des allocations chômage est prolongée pour les demandeurs d'emploi qui ont épuisé leurs droits" et ce, à côté du 12 mars 2020.

Alors que la réforme de l'assurance-chômage était crainte pour les demandeurs d'emploi, et notamment les permittents, ces travailleurs qui enchaînent de courtes périodes de travail et de chômage, Edouard Philippe a annoncé sa suspension : "Il faut pouvoir prolonger cette période, car il est impossible de chercher activement et trouver un nouvel emploi". Cela signifie-t-il que les droits au chômage ne seront pas dégradés pendant cette période ? Le Premier ministre n'est pas allé aussi loin. Il a par ailleurs rappelé que la fin de la trêve hivernale serait repoussée de deux mois, au 31 mai. Même chose pour l'autorisation faite aux fournisseurs d'énergie de "procéder à une interruption pour non paiement des factures".