"Aucune piste sérieuse", "pas de nouveau cap", "petites réponses"… Les réactions des politiques à la conférence de presse de Macron

Dans une courte vidéo publiée sur Twitter, le fondateur de Génération.s dénonce une "radicalisation" de la politique du chef de l'Etat. l'ex-candidat à la présidentielle prédit qu'Emmanuel Macron "sera plus que responsable des malheurs à venir". "Alors que les Français demandaient la fin des inégalités et des privilèges, Emmanuel Macron⁩ répond 'je radicalise, j’intensifie et j’accélère ma politique'", regrette-t-il.