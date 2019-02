AUDIO - Gilets jaunes : "Lorsqu'on va le samedi dans des manifestations violentes, on est complice du pire", dénonce Macron

"Nous ne pouvons, de manière raisonnable, pas interdire les manifestations", nuance Emmanuel Macron, en invoquant la Constitution. "Par contre, il faut un message clair de tout le monde" pour dénoncer la violence. "A côté de ça, la vitalité, la force, le caractère incontestable de la demande légitime de millions de Français qui ont pu participer ou être sympathisants de ce mouvement est pleinement reconnu."





"On ne doit pas tout confondre, il faut être clair", a-t-il ajouté, estimant que "jamais l’état ne s’est autant mobilisé". "La place doit être au débat et elle sera ensuite aux urnes mais on ne peut pas être dans une démocratie de l’émeute".