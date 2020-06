Masques, tests, Ehpad... Jérôme Salomon devant la commission d'enquête ce mardi

"Il ne faut pas mettre de masques lorsque l'on n'est pas un professionnel de santé", martelait-il le 18 mars, dans sa conférence de presse quotidienne. "Nous continuons de voir beaucoup de gens avec des masques dans la rue, je rappelle que c'est une denrée rare, inutile pour toutes les personnes dans la rue", affirmait-il haut et fort. Depuis, la Direction générale de la Santé et le gouvernement ont fait marche arrière : le masque a été rendu obligatoire dans nombre d'espaces publics, y compris dans les rues de certaines villes.

Pendant des semaines, Jérôme Salomon a donné chaque soir le bilan de l'épidémie et les consignes à suivre pour tous les Français. Mais ce mardi, c'est lui qui va devoir écouter les députés, et rendre des comptes. La commission d'enquête s'ouvre devant l'Assemblée nationale pour disséquer les "défaillances" dans la gestion de la crise du coronavirus. A-t-on réagit trop tard ? Aurait-on pu sauver des vies dans les Ehpad ? Le confinement a-t-il été trop tardif ? Les députés ont beaucoup de questions à poser au Directeur général de la santé, avec une interrogation particulière sur le sujets des masques. Pourquoi a-t-il d'abord déconseillé d'en porter un ?

A l'Assemblée nationale, la commission d'enquête entend bien faire la lumière sur le manque d'anticipation concernant l'épidémie. "Ça a commencé par les pénuries, de masques mais aussi de tests, de protections en tout genre", rappelle Pierre Dharréville, député PCF des Bouches-du-Rhone, qui s'interroge : "Pourquoi n'y avait-il plus de stocks ? Pourquoi cela a mis aussi longtemps pour passer des commandes et pour qu'elles arrivent ?" Pour les 32 députés de la commission, Jérome Salomon fait partie de ceux qui savent vraiment ce qu'il s'est passé. "On veut savoir précisément quelle était la chaîne de commandement, quel était l'état des stocks à son arrivée, pourquoi un certain nombre de stock ont été détruits ?" questionne encore M. Dharréville.

Les députés de la commission évoqueront la gestion des stocks de masques, puis la stratégie en matière de tests et le manque de production en Europe de médicaments et d'équipements de protection. Devrait suivre des interrogations sur "la prise en charge des résidents des Ehpad" - où ont eu lieu plus du tiers des décès du Covid-19 - "la question des frontières, la tenue des événements culturels et sportifs ou encore la liberté de prescription médicale", selon Eric Ciotti, député LR et rapporteur de la commission d'enquête.