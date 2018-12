Gilets jaunes : pourquoi la hausse du Smic vire au casse-tête

Mais déjà certains s'interrogent. "Comment vous trouvez dans les entreprises qui sont les smicards ? Et celui qui gagne 40 euros de plus que le Smic, est-ce qu’il a droit à la prime ? Attention aux effets de seuil", avertit une source parlementaire citée par l’AFP. L'article des Echos estime que pour que le dispositif soit bien pensé, "il faudrait mettre en place une entrée progressive pour ceux qui gagnent un peu moins, et une sortie équivalente pour ceux qui gagnent un peu plus. Ce qui suppose de toucher 3 à 7 millions de salariés... ce qui se chiffrerait en milliards d'euros". "Nous intégrons plusieurs hypothèses dans nos travaux, comme des temps partiels jusqu'à 1,2 voire 1,3 SMIC", a expliqué au journal Stella Dupont, rapporteure sur la mission Solidarités du projet de loi de Finances.





La fin du suspense est prévue pour le mercredi 19 décembre lors du prochain Conseil des ministres. Le gouvernement doit présenter un projet de loi qui reprendra l'ensemble des mesures annoncées par Emmanuel Macron pour apaiser la crise des Gilets jaunes.