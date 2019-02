Aujourd'hui dans 24h Pujadas : Affaire Benalla, et maintenant Matignon !

Le sommaire du vendredi 8 Février : Enième rebondissement dans l'affaire Benalla, cette fois c'est Matignon qui est touché. Pourquoi Emmanuel Macron dit stop aux projets de réformes fiscales ? La Cour des comptes alertent des avantages "couteux et disproportionnés" des salariés et retraités d'EDF. Crise diplomatique entre la France et l'Italie suite à la venue du leader du Mouvement 5 Etoiles à Montargis, quels autres mouvements dans le monde soutiennent les Gilets Jaunes ?