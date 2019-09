Aujourd'hui dans "24h Pujadas" : Municipales 2020, LaREM face à ses dissidents

Au sommaire du Mercredi 4 Septembre : Municipales 2020, LaREM face à ses dissidents. De plus en plus de seniors travaillent en France. Qui sont-ils ? Pourquoi ? "Les Origines du populisme", en quoi la présidentielle de 2017 a été un tournant ? Et si le populisme répondait à des critères émotionnels, subjectifs ? Le cas de la France est-il présent ailleurs ?

Le Club : Olivier Duhamel – Politologue et directeur de la revue Pouvoirs Guillaume Tabard – Éditorialiste au Figaro Laurence Taillade – Présidente de Forces Laïques Robert Ménard – Maire de Béziers Le Témoin : Daniel Cohen – Économiste, co-auteur de « Les origines du populisme » Directeur du département d’économie de l’École normale supérieure et professeur à l’École d’économie de Paris