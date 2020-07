Accusé d’agressions sexuelles par deux femmes, le président des Jeunes Républicains se dit innocent

Le président des Jeunes Républicains, Aurane Reihanian, 27 ans, est accusé par deux femmes d’agressions sexuelles. Les faits remonteraient à 2017 et 2018. Dans une enquête publiée par Libération, la première femme, 21 ans au moment des faits, reproche à Aurane Reihanian de l’avoir "collée contre un mur", "embrassée de force" et de lui avoir "mis la main aux fesses", à l’issue d’une soirée alcoolisée organisée lors des ferias des vendanges, dans le Gard, en septembre 2017.

"Toi, je vais te violer", aurait prononcé celui qui était alors président des "Jeunes avec Wauquiez", pendant la campagne pour la présidence des Républicains, à la jeune femme. Elle n’a pourtant pas porté plainte. "Cela ne sert à rien s’il n’y a pas de preuve", justifie-t-elle dans les colonnes de Libération.

Une autre femme, 20 ans au moment des faits, dit avoir été agressée sexuellement par Aurane Reihanian en 2018. À la fin d’une soirée, "quand j’ai dit que je rentrais chez moi, il a proposé de me raccompagner", témoigne-t-elle au Progrès. "J’ai accepté tout en lui disant que cela n’irait pas plus loin. Je lui ai redit à plusieurs reprises que je ne voulais pas aller plus loin. J’ai pu m’échapper en le poussant fort avec mes jambes et j’ai couru dans la rue." Elle a depuis porté plainte, et l’enquête préliminaire est toujours en cours, rapporte Libération.