Aurélien Taché (LaREM) ne votera pas la loi "anti-casseurs" : "Si Marine Le Pen arrive au pouvoir..."

Un frondeur ? "Certainement pas", répond l'intéressé. Après avoir annoncé la veille qu'il ne votera pas en l'état pas la loi anti-casseurs, le député LaREM Aurélien Taché est revenu sur les différents points qu'il l'ont conduit à cette décision, ce lundi sur LCI. Le texte censé répondre aux violences lors des manifestations des Gilets jaunes "pose encore un certain nombre de questions qui, à mon avis, sur le plan des libertés individuelles ne sont pas neutres", a--t-il expliqué. Or "dans l'ADN de LaREM il y a la conviction qu il faut défendre les libertés individuelles, il faut défendre un maximum de libertés pour chaque Français et donc non je ne voterai cette loi en l'état."





Représentant de l'aile gauche de la majorité, Aurélien Taché critique surtout l'article 2 du texte, qui permet aux préfets de prononcer des interdictions de manifester à l'encontre d'individus représentant "une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public", sous peine de six mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende en cas d'infraction. "Qu'est ce qui interdira demain à un pouvoir peu soucieux des libertés de demander à ses préfets d'interdire aux gens qui soutiennent Emmanuel macron, la gauche ou d'autres de manifester", s'interroge-t-il. Et d'illustrer : "Si Marine Le Pen arrive au pouvoir, avec une loi comme celle-là, elle peut très facilement, en se passant d'un juge indépendant, donner des consignes strictes aux représentants du gouvernement de prendre des interdictions de manifester assez larges".