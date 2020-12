Auto-confinement avant Noël : Muselier "émet les plus grandes réserves sur le conseil scientifique"

Malgré le déconfinement qui débute ce mardi en France, va-t-il falloir s'auto-confiner ? C'est ce que préconise le Conseil scientifique dans une "note d'éclairage" publiée lundi 14 décembre. Ses membres conseillent en effet de s'isoler préventivement une semaine avant les fêtes de Noël et du jour de l'an en cas de visite à ses proches au cours de cette période. Une recommandation entendue par le gouvernement - le ministère de l'Éducation nationale appliquera une "tolérance" pour les élèves absents jeudi et vendredi - mais qui suscite de nombreux doutes chez les élus de l'opposition.

C'est notamment le cas de Renaud Muselier, président LR de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Invité de l'interview politique ce mardi matin sur LCI, l'ancien ministre et député fustige l'avis des scientifiques chargés d'éclairer le gouvernement au cours de cette crise sanitaire. "Pour le conseil scientifique, j'émets les plus grandes réserves en permanence sur leurs propos", affirme-t-il (voir vidéo en tête de cet article), avant de s'en prendre directement aux précédentes décisions de l'organisation. "Pour les masques, ils ont raté. Pour les tests, ils ont raté. Pour le premier confinement, ils ont raté", énumère l'élu républicain, pour qui le conseil scientifique "s'exprime beaucoup trop."

Pour le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'auto-confinement "n'est pas un bon mot d'ordre". "Revenons-en aux critères de la médecine : anticiper, soigner et vacciner", réclame-t-il. "Or, nous n'anticipons pas et nous de dépistons pas. Le dépistage doit se faire de façon régulière, importante, là où les clusters se forment, et non pas de façon massive", comme au Havre depuis le début de la semaine .

En outre, Renaud Muselier "pense que la crise sanitaire a été mal gérée", et reproche également au gouvernement d'avoir avancé l'heure du début du couvre-feu, qui commence ce mardi avec une nouvelle attestation, dès 20h. "21h, cela aurait été parfait", estime le président de la région Sud. Avec un couvre-feu à 20h, "on va travailler, on va s'entasser dans le métro alors qu'on ne peut pas aller dans les stations de ski, et on ne peut même pas acheter quelque chose dans un restaurant", déplore-t-il. "Il est plus facile de fermer que d'organiser les réouvertures. Je ne l'accepte pas."