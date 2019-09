Avant Ferrand, Fabius et Emmanuelli, ces deux autres présidents de l'Assemblée mis en examen

PRECEDENTS - Mis en examen dans l'enquête sur les Mutuelles de Bretagne, Richard Ferrand n'est pas le premier président de l'Assemblée nationale à se trouver dans cette situation. Ni Henri Emmanuelli ni Laurent Fabius, mis en cause à l'époque, n'avaient démissionné.

En l'occurrence, s'il n'existe pas de jurisprudence en la matière, deux précédents judiciaires ont ponctué l'histoire récente du Palais Bourbon. Ils concernent Henri Emmanuelli, président de l'Assemblée nationale entre janvier 1992 et avril 1993, et Laurent Fabius, en exercice entre juin 1997 et mars 2000.

Henri Emmanuelli, ancienne figure du Parti socialiste, a été mis en examen durant l'exercice de son mandat, à l'image de Richard Ferrand. Ce représentant de "l'aile gauche" du PS a été inculpé le 14 septembre 1992 dans le cadre de l'affaire Urba, une enquête sur l'attribution de marchés publics ayant conduit à un financement occulte de ce parti. Des entreprises participants aux marchés publics versaient, via des fausses factures, de commissions à des bureaux d'études, dont Urba, et ce dernier reversait une partie des commissions au PS.

Dans cette affaire, Henri Emmanuelli a été mis en cause car il était trésorier du PS durant la période concernée. Il était resté malgré tout au Perchoir. "J'ai été mis en examen, non parce qu'on me reprochait personnellement les faits, mais parce que j'étais trésorier. On reprochait au PS un financement par un bureau d'études", s'était-il défendu en 1994.

De fait, Emmanuelli n'a connu son verdict que cinq ans après son inculpation. En décembre 1997, il a été condamné à dix-huit mois de prison avec sursis et à deux ans de privation de ses droits civiques. Un jugement qu'il l'a conduit à démissionner du conseil général des Landes et à laisser son mandat de député, avant de reprendre ce dernier sitôt sa peine écoulée, en février 2000.