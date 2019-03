Avant ses adieux à la politique, Alain Juppé se dit "très impressionné par la capacité d'écoute" d'Emmanuel Macron

Alain Juppé a souhaité également "bonne chance au gouvernement" sur la question du Grand débat. "Toute la question est de savoir ce que seront les suites de ce Grand débat, quelles réponses on peut apporter à des revendications légitimes qui pour beaucoup, sont aussi contradictoires", a-t-il déclaré. En partance pour le Conseil constitutionnel, il a plaidé une nouvelle fois pour l'Europe : "Ce que je voudrais dire, c'est que je souhaite vraiment de tout cœur qu'à la fin du mois de mai, il y ait un vrai débat européen et un vrai choix proposé aux Français, entre ceux qui croient à l'Europe et ceux qui n'y croient pas vraiment ou pas du tout. C'est un vrai débat et j'espère qu'il ne sera pas éludé".