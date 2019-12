Avec la démission de Jean-Paul Delevoye, le gouvernement enregistre son seizième départ en 30 mois

C'est l'un des palmarès du quinquennat. Le gouvernement formé par Edouard Philippe est l'un de ceux qui ont vu le plus de ministres quitter leurs fonctions, tous motifs confondus, de la mise en cause sur fond d'enquêtes préliminaires au choix personnel, en passant par les motivations électorales.

Le 16 juillet dernier, c'est le ministre à la Transition écologique François de Rugy qui décidait - "seul" lui aussi - de quitter le gouvernement pour faire face aux accusations liées au train de vie de l'ancien président de l'Assemblée nationale. "Les attaques et le lynchage médiatique dont ma famille fait l'objet me conduisent aujourd'hui à prendre le recul nécessaire", indiquait-il dans un communiqué. "La mobilisation nécessaire pour me défendre fait que je ne suis pas en mesure d'assumer sereinement et efficacement la mission que m'ont confiée le président de la République et le Premier ministre."

D'abord bien décidé à conserver sa mission ministérielle, François de Rugy n'avait pas pu résister à une série d'articles publiés par Mediapart et relatifs notamment aux frais de bouche engagés lors de dîners officiels au Palais Bourbon. Celui qui est depuis redevenu député a par la suite exprimé ses regrets, assurant avoir été contraint de quitter le gouvernement pour des motifs qui ne le justifiaient pas.