Avec la pollution, faire du vélo à Paris "n'est pas bon pour la santé" : Agnès Buzyn dit-elle vrai ?

La pollution rend-elle aujourd'hui dangereuse la pratique du vélo dans la capitale ? Pour le savoir, direction le site du ministère de la Santé, qui évoque les risques potentiels du vélo lors des épisodes de pollution. "Des études, en particulier françaises, ont mis en évidence que les bénéfices pour la santé (liés à l’augmentation d’activité physique générée) étaient largement supérieurs aux risques induits", peut-on lire, "et cela même si en pédalant, on peut être plus exposé à la pollution de l’air (selon l’intensité avec laquelle on pédale et via l’augmentation du volume d’air inhalé). Ce constat vaut pour d’autres activités physiques ou sportives telles que le jogging."