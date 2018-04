Avec son "académie des leaders", Borloo veut "fertiliser la fonction publique" avec des jeunes des quartiers

L’absence de diversité au sein des élites françaises est l’un des drames de notre pays selon Jean-Louis Borloo. Pour y remédier, l’ancien ministre, qui a présenté ce jeudi son rapport sur la politique de la Ville, suggère de créer "une académie des leaders", une sorte d’ENA bis mais dont les élèves seraient issus de quartiers populaires. S’il ne remet en cause l’utilité de l’ENA, il déplore toutefois la "trop grande homogénéité de ces diplômés et le caractère formaté de la formation". En raison de son concours, "nous passons à côté d’extraordinaires talents ou caractéristiques différentes de notre jeunesse", ajoute-t-il.





C’est pourquoi il veut permettre à des jeunes "à très haut potentiel" mais absent des cursus universitaires classiques d’accéder, eux aussi, à la fonction publique et, pour les meilleurs, à la haute fonction publique. Pour les sélectionner, il souhaite mettre en place "des critères assez différents comme de très grands nombres d’universités et institutions prestigieuses dans le monde". Cette sélection "se fera par des tests et épreuves valorisants", en évaluant "le leadership, le QI, la puissance de travail, la capacité de raisonnement, à travailler en équipe et en projet, l’ouverture au monde et aux cultures, la capacité digitale, linguistique". 500 candidats seraient sélectionnés par promotion, avec une parité stricte.