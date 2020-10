"Avec vous, nous sommes tous Profs" : la lettre de Brigitte Macron en hommage à Samuel Paty et aux enseignants

Des mots pour un dernier hommage. Dans une lettre empreinte d’émotions publiée ce mercredi dans Le Parisien-Aujourd'hui en France, Brigitte Macron salue à sa façon la mémoire de Samuel Paty, le professeur d'histoire-géographie assassiné vendredi à Conflans-Sainte-Honorine. "Aujourd'hui avec vous nous sommes tous Profs", écrit l'épouse du chef de l'Etat qui a elle-même enseigné à Strasbourg, Amiens puis Paris.

Cas contact d'une personne infectée par le coronavirus, la Première dame ne peut pas assister à la cérémonie organisée ce mercredi à la Sorbonne. L'ancienne prof de français a tenu à rendre hommage à l'enseignant. Et à cette vocation : "C’est transmettre et anticiper, préparer les cours avec une attention particulière, parce que chaque leçon est importante ; C’est entrer dans une classe et s’y sentir à sa juste place ; C’est repérer une lueur que l’on a pu allumer dans les yeux des élèves, c’est aussi remarquer quand ils décrochent et aller les récupérer ; C’est être heureux quand vous les avez fait réagir à ce qui vous émeut ; C’est avoir de l’ambition pour eux et leur ouvrir les portes car celles de l’esprit et de la connaissance sont infinies ; C’est développer leur esprit critique pour les rendre libres", écrit Brigitte Macron.