Jean-Baptiste Djebbari dénonce l'"aviation bashing" et les "thuriféraires de la décroissance"

Pour Jean-Baptiste Djebbari, "on accrédite l'idée qu'il n'y a pas de taxe sur l'aérien, ce qui est faux". "Effectivement, il y a une exonération du kérosène sur les vols internationaux. Mais il y a beaucoup de taxes sur l'aérien. Quand vous prenez un billet Paris-Nice chez Air France, qui coûte en moyenne 90 euros, vous avez 47 euros de taxes et redevance. Ce n'est pas une taxe carburant, ce sont des taxes solidarité, aéroport, TVA, etc... Il y a beaucoup de taxes. L'idée qu'on fait prospérer dans le débat public que l'avion serait un mode de transport complètement détaxé est totalement faux. C'est là-dessus que prospèrent certains thuriféraires de la décroissance", a attaqué le ministre, sans retenue. "Évidemment, c'est quelque chose que l'on ne partage pas."

S'il reconnaît qu'il sera "difficile de retrouver la même demande, le même nombre de voyageurs, qu'avant la crise", le ministre délégué auprès de la ministre de la Transition écologique voit le secteur de l'aviation évoluer et s'adapter. "L'ambition collective, et je la partage, c'est de verdir l'aviation", a-t-il rappelé. "C'est typiquement ce que le gouvernement a choisi de faire en soutenant la filière hydrogène, qui est une vraie révolution et à laquelle le patron d'Airbus a répondu de la plus belle des façons. Il ne faut pas moins voyager. Il ne faut pas mettre des cartes carbone pour que les gens se voient contrôlés dans leurs déplacements. Il faut faire en sorte que l'aviation soit moins émissive et polluante. C'est une démarche de progrès."