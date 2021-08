"Ayons un esprit plus citoyen" : les maires ruraux de France appellent à la vaccination obligatoire pour tous

Après François Bayrou, l'Association des maires ruraux de France. Consultée par le Premier ministre jeudi, elle a appelé le gouvernement à rendre obligatoire la vaccination pour tous, et pas uniquement pour certaines professions. Selon elle, le ciblage de quelques métiers entraînerait des oublis, et il y a urgence à agir alors que la quatrième vague due au variant Delta menace. LCI a interrogé son président, Michel Fournier.

Pour quelles raisons réclamez-vous la vaccination obligatoire pour tous ?

Seule la vaccination nous sortira de cette situation, d'autant plus face à l’arrivée de nouveaux variants. Nous devons éviter de vivre une rentrée difficile, de nous retrouver de nouveau confinés. Notre pays aura du mal à retrouver un équilibre économique si nous ne prenons pas des mesures à la hauteur. L’association des maires ruraux s'est prononcée unanimement en faveur de la vaccination obligatoire pour tous. Nous ne voyons pas cela comme une atteinte à la liberté, il faut que nous ayons un esprit plus citoyen, national. Aussi, nous ne voulons pas pointer du doigt une catégorie professionnelle plus qu’une autre. À bricoler et faire en fonction des métiers, nous oublierons forcément des gens en contact avec le public.

Comment contraindre les gens à se faire vacciner ?

Il faut prendre la chose à l'envers. Si les gens ne veulent pas se faire vacciner nous n'allons pas les pénaliser, mais à ce moment-là ils auront interdiction d’entrer dans tel ou tel établissement, de faire ceci ou cela. Mais est-ce plus justifié d'avoir un pass sanitaire ? La vaccination obligatoire permettrait de se débarrasser de ce document et des contrôles qui vont avec.

Ma fille a habité en Guyane, quand j’ai souhaité aller la voir, on ne m’a pas demandé si j’étais d’accord ou pas d’accord, pour prendre l’avion il fallait être vacciné (contre la fièvre jaune, ndlr). Qu’est-ce que j’ai fait ? Je me suis fait vacciner. Il faut arrêter de mettre de la liberté partout. Est-ce qu’on en a quand on conduit ? Non, on se range derrière le code de la route.