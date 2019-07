Rétention des copies du bac : Jean-Michel Blanquer dénonce un "sacrilège"

Interrogé sur sa gestion de la rétention des copies du bac, le ministre martèle : "On a donné des notes provisoires, qui ont été remplacées par des notes définitives". Une solution nécessaire pour éviter des "inégalités énormes entre les élèves et des perturbations encore plus fortes".

Remplacer une note manquante par le contrôle continu étant une technique régulièrement utilisée en cas de perte de copie, "le service public a été rendu de manière parfaite" dans ce contexte de crise, explique M. Blanquer. "On a réussi à éviter que tout un pays soit troublé", ajoute-t-il, en se félicitant que cela ait permis à "750 000 candidats d’avoir les résultats à temps" pour "s’inscrire dans l’enseignement supérieur".