Bac et brevet 2020 : les questions qui restent en suspens après les annonces de Blanquer

Jean-Michel Blanquer a précisé ce vendredi les options retenues par le gouvernement pour l'organisation et la validation des examens du brevet et du baccalauréat. Mais le ministre de l'Education nationale a bien pris soin de préciser que tout n'était pas encore figé. Il a rappelé que certaines annonces n'étaient encore que des "hypothèses", et qu'elles se feraient, ou non, après examen de la situation sanitaire du pays le moment venu, et des recommandations des scientifiques qui aident le gouvernement à prendre ses décisions.