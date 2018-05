Bac Pro : comment le rendre plus attractif ?

Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer veut réformer le Bac professionnel qui concerne nos 700 000 élèves. Il s’agit d’un autre moyen de rendre le cursus plus lisible et surtout mieux adapté aux filières d'avenir avec notamment de nouveaux emplois à la clé. Dans les pays voisins, cette filière garantit un emploi, ce qui n'était pas le cas chez nous.



