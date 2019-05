Baisse de l'impôt sur le revenu : le ministère de l'Economie envisage une première tranche à 11%

Comment financer la baisse d'impôt sur le revenu annoncé par Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse de clôture du grand débat fin avril? "Au moins cinq milliards d'euros" de baisse avait alors évoqué le président de la République. Selon des informations du Figaro, révélées vendredi 10 mai, cela pourrait passer par un abaissement de la première tranche d'impôt.





Ainsi pour 2020 la première tranche pourrait être abaissée de 14% à 11%, fait savoir le quotidien, qui précise que le ministère de l'Économie pourrait ainsi ensuite "jouer sous les critères d'entrée dans la tranche supérieure". Il s'agirait de "diminuer le gain pour la deuxième tranche à 30% et le neutraliser pour les tranches supérieures à 41% et 45%". Pour mémoire, actuellement, les foyers fiscaux sont imposés à 14% lorsqu'ils déclarent entre 9800 et 27.000 euros par an. Un taux qui passe à 30% pour les revenus fiscaux annuels situés entre 27.000 et 72.600 euros. Celles à 41 et 45%, qui concernent environ 5% des contribuables assujettis, concernent les foyers déclarant entre 72.600 et 153.700 euros et au-delà de 153.700 euros.