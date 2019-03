"Baisse de 57 millions d'euros d'aides" pour les sans-abri : Julien Denormandie parle de "fake news", qu'en est-il ?

A quoi faisaient référence ces 57 millions d'euros ? Des élus de l’opposition et des associations ont mentionné une réforme budgétaire de l’Etat, décidée au printemps 2018 et concrétisée avec l’arrêté du 2 mai 2018. L’arrêté concernait spécifiquement les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), des structures accueillant des personnes en difficulté pour des périodes indéfinies.





L’Etat avait constaté que le montant des subventions allouées à chacun des 780 CHRS était très variable. La réforme devait donc mettre en place un plafond maximal de financement en fonction des prestations offertes par les CHRS, pour harmoniser les tarifs et garantir un financement égal à prestations égales. Les économies liées à cette réforme étaient estimées à 57 millions d’euros sur 4 ans, dont 20 millions d’euros en 2018 et 12 millions d’euros en 2019. C’est donc bien 57 millions d’euros d’aides de l’Etat qui ne devaient plus être versées à ces structures d’accueil. La Fédération des acteurs de la solidarité, qui regroupe 870 associations, avait fait état de ce plan d'économie prévu dès 2018.