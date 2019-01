Baisse de la mortalité routière : qu'en pensent les associations ?

Édouard Philippe a annoncé une baisse de la mortalité sur les routes. Il l'attribue en partie à la mesure de limitation de vitesse à 80 km/h. Jean-Luc Michaud, président du Comité des 80km/h lancé par 40 millions d'automobilistes, pense qu'il est trop tôt pour dresser un bilan. Il faut interpréter les chiffres avec plus de prudence, a-t-il estimé. Marc Bertrand, de la Fédération des motards en colère, est du même avis. Il juge la conclusion trop hâtive.



