Baisse des APL de 5 euros : Julien Denormandie reconnaît "une mauvaise décision"

C’est une déclaration qui va faire grincer des dents de toutes parts. Interrogé dimanche sur France 3, Julien Denormandie, secrétaire d'Etat à la cohésion des territoires, a admis que la baissé décidée à l’automne dernier des aides personnalisées au logement (APL) avait été une mauvaise décision.





"On a pris des décisions l'été dernier qui étaient de mauvaises décisions, de réduire comme cela par un coup de rabot, 5 euros (par mois) sur ce montant des APL", a-t-il confessé. "Nous avons corrigé la chose, nous avons lancé une réforme de fond sur le logement social qui fait que demain, il n'y aura plus aucun perdant aux APL." La décision de baisser de cinq euros mensuels le montant des APL avait été vivement critiquée par les associations de défense des mal-logés, mais aussi les bailleurs sociaux et certains syndicats.