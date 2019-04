Baisse des impôts pour les classes moyennes mais pas de TVA à 0% : les pistes de Darmanin

En revanche, le ministre se dit prêt à évaluer une baisse des impôts pour la classe moyenne, "une bonne piste" selon lui. "Mais comment finance-t-on tout cela ? Comme on ne rase pas gratis et qu’on n’augmente pas les autres impôts, il n’y a pas cinquante options : soit on supprime des niches fiscales ; soit on travaille davantage. Tout est sur la table. Le président de la République écoute et proposera."





Cette idée reste dans la ligne fixée par le gouvernement depuis le début du quinquennat : celle de baisser les impôts. "Le verbe qu’il faut conjuguer quand on touche aux impôts, c’est le verbe ‘baisser’" réaffirme Gérald Darmanin. C’est d'ailleurs pour cela qu’il rejette l’idée d’un impôt payé par tous. "Si l’idée est de faire payer l’impôt sur le revenu à ceux qui sont au RSA, ce n’est pas une bonne idée car ce ne serait pas une baisse d’impôt mais bien une hausse !"