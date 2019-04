Baisses d'impôt, retraites, loi de bioéthique... Edouard Philippe dévoile le calendrier de sortie de crise du gouvernement

• Emploi et transition écologique : Edouard Philippe lancera lundi prochain, le 6 mai, la mobilisation nationale et territoriale pour l'emploi et les transitions "pour atteindre les objectifs ambitieux en matière de retour au plein emploi et en matière d'accompagnement des transitions écologiques". Il réunira pour cela associations, syndicats et élus locaux ;





• Fonction publique : Mardi 30 avril, il signera la lettre de mission chargeant Frédéric Thiriez de faire des propositions sur la sélection, la formation et le déroulement de carrière dans la haute fonction publique. C'est dans ce cadre qu'est prévue la suppression de l'ENA. L'ancien président de la Ligue de football professionnel aura six mois pour rendre ses propositions ;