Balaruc-les-Bains : des réactions négatives à l'allocution d'Emmanuel Macron

On ne parle que des mesures annoncées par Emmanuel Macron au marché de Balaruc-les-Bains, dans l'Hérault. Certains sont conciliants. D'autres sont insatisfaits voire même déçus, comme ce commerçant qui n'a été touché par aucune des mesures énnoncées alors qu'il peine à joindre les deux bouts.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.