Macron annonce des "testings" anti-discriminations dans 120 entreprises : cette méthode est-elle efficace ?

A l'instar de ce qui avait été fait en 2016 par la ministre du Travail d'alors, Myriam El Khomri, et Emmanuel Macron, à l'époque ministre de l'Economie, ce testing devrait consister à soumettre à des entreprises des CV presque identiques à l'exception du nom de famille ou de l'adresse pour constater ou non des discriminations. A l'époque, les mauvais élèves avaient vu leur nom révélé dans la presse sur le principe du "name and shame" (nommer et humilier).





"L’idée de ce testing n’est pas de constater les discriminations mais d’activer la peur du gendarme, estime Jean-François Amadieu, sociologue et président de l'Observatoire des discriminations. C'est une très mauvaise publicité pour les firmes car on donne les noms. Ça va pousser les équipes à être plus vigilantes."