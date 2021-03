Barbara Pompili veut que la loi "Climat et résilience" soit un "texte d'équilibre"

Des débats qui risquent néanmoins de s’enflammer au fil des jours autour de certaines dispositions-phares du texte. D’un côté ceux qui estiment que la période d’incertitude économique et sanitaire ne permet plus d’avoir des ambitions environnementales fortes. Ils "disent attention, il ne faut pas aller trop vite, vous risquez de bousculer nos habitudes", constate la ministre. Et de l’autre, ceux qui pensent que cette crise est propice à l’accélération de la transition écologique. "Ils nous disent qu'il faut aller plus loin, avoir plus d'ambition", souligne Barbara Pompili, dont le projet a été sévèrement noté par les membres de la Convention citoyenne.

"Si on veut faire avancer l'écologie, il faut qu'on emmène tout le monde. Je veux sortir l'écologie des clivages", a défendu Barbara Pompili, qui revendique d'en faire "un texte d'équilibre". "Si des personnes se retrouvent contre le mur, sans solution, ça entraîne une détresse et un refus des réformes. Donc ce que je veux absolument, c'est un projet de loi très large pour toucher à tous les aspects du quotidien. On veut que l'écologie rentre dans le quotidien des Français."