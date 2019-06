Baromètre de confiance LCI : Macron et Philippe en forme, Jadot sur sa lancée

Une défaite aux européennes ? Mais quelle défaite ? Exposés en première ligne dans la campagne pour les élections européennes, Emmanuel Macron et Edouard Philippe n'ont pas, selon le baromètre de confiance politique Harris Interactive-Agence Epoka pour LCI, pâti de la deuxième place de la liste présidentielle lors du scrutin du 26 mai. Selon cette étude, la confiance dans le président a pris deux points par rapport au mois d'avril, passant de 38 à 40%. Un niveau qu'il n'avait plus atteint depuis juin 2018, soit le mois précédant les révélations de l'affaire Benalla.





Un redressement qui n'atteint toujours pas un Français sur deux mais qu'il doit particulièrement aux plus jeunes des sondés, qui sont 48% à lui accorder sa confiance (+8) et aux jeunes seniors (37%, +7). Cette confiance ne souffre pas de grandes divisions selon les origines socio-professionnelles : en effet, si les catégories populaires lui accordent moins que les catégories supérieures, l'écart entre les deux et de 9 points (37% contre 46%). Politiquement, c'est chez un Parti socialiste en déshérence que la cote présidentielle reprend le plus de poil de la bête : + 19 en un mois (41%). Sans surprise, il est plébiscité à LaRem/Modem et c'est à la gauche de la gauche que la confiance s'érode (14%, -5). A l'inverse, les électeurs RN sont 7 points de plus (14%) à avoir confiance en lui.