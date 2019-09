Baromètre Harris Interactive : la cote de confiance en Macron en hausse, à 43%

Une hausse qui recèle toutefois des divisions parmi les personnes interrogées : c'est en effet chez les plus âgés et les plus aisés que le président retrouve le plus de couleurs (+7 points chez les 50-64 ans et +6 points dans les catégories supérieures). Le score aura toutefois de quoi réjouir les observateurs des sondages dans la majorité, puisqu'il est de 9 points supérieur à celui de la rentrée 2018, où il sortait alors de la lessiveuse Alexandre Benalla.





Côté politique, c'est toujours dans les rangs des sympathisants de la République en marche et du Modem que le président trouve le plus de soutien : ils sont en effet 93% à lui accorder la confiance, un score certes en repli mais toujours très élevé. Pour les autres partis, le désaveu est toujours palpable, avec 49% d'opinion favorable chez les électeurs PS, 24% pour les électeurs PCF et LFI, 35% chez Les Républicains et 13% au Rassemblement national. Les électeurs d'EELV, qui n'avaient pas de candidats à la présidentielle, n'ont pas été classés selon leur parti favori.





Parmi les mots qui viennent souligner cette confiance, l'action présidentielle au G7 : "Il a mis la France et nos intérêts au centre de tout et en tête des autres pays pour l'Europe", souligne une des personnes sondées, quand une autre apprécie que le président entreprenne "des réformes difficiles mais nécessaires". Ceux qui restent défiants retiennent en revanche un président qui "privilégie les Français aux revenus les plus aisés". Son action environnementale est jugée insuffisante : "Sa politique trop axée sur l'économie et pas suffisamment sur la nature et l'écologie", souligne un autre sondé.