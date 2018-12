"Battez-vous avec moi pour taxer les Gafa" : quatre questions sur l'annonce de Bruno Le Maire

Là encore, les versions divergent, et dépendent surtout de l'avancement du projet de taxe au niveau européen. Alors que la France plaidait pour une mise en place en 2020, Bruno Le Maire a dû se résoudre à attendre 2021. Toutefois, le calendrier pourrait s'accélérer si une taxe française voyait le jour. "Je me donne jusqu'à mars 2019 pour voir comment avance l'accord", disait Bruno Le Maire sur France 2 jeudi 6 décembre. Dès lors, les pistes sont ouvertes. Dans l'entourage du ministre, on se positionne à moyen terme : "Si on n'a pas d'accord européen, ce serait quelque chose qu'on proposerait à l'automne prochain, lors des discussions pour le projet de loi de finances, en vue du budget 2020." Bénédicte Peyrol évoque une fenêtre un peu plus rapide : "Pour la fin d'année, ce n'est pas possible. Par contre, si, au mois de mars, la directive européenne n'est pas adoptée, on pourra prendre des mesures pour que notre taxe soit effective en 2019. On peut envisager un correctif budgétaire en avril 2019, qui intégrerait les recettes fiscales dès le 1er janvier.