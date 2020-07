Bayonne : "On demande une peine exemplaire", déclare la famille de Philippe Monguillot, le chauffeur de bus tué à un arrêt

"Pour nous c'est super important, cela nous donne une force supplémentaire pour nous battre", a expliqué Véronique Monguillot à la sortie de cette rencontre. "Il a été très respectueux vis-à-vis de nous, c'est énorme, cela va nous aider à avancer".

"Fatiguée", l'épouse et mère de famille a confiée la teneur des échanges entre sa famille et Gérald Darmanin. "Je lui ai dit ce que j'ai répété toute la semaine : c'est de la barbarie, ce n'est pas normal, ça nous a détruit, il faut absolument taper du poing sur la table et surtout que cela ne se reproduise plus", a-t-elle déclaré.