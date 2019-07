Bayrou, Hulot, Griveaux... Avant François de Rugy, 14 membres du gouvernement ont quitté leurs fonctions

Ces exils à la chaîne obligent Edouard Philippe à procéder à un remaniement ministériel. Une occasion pour le Premier ministre de se séparer de quelques mauvais pions. Quatre membres du gouvernement ne seront ainsi pas gardés à la rentrée 2018. Jacques Mézard, qui, après avoir été ministre de l’Agriculture, récupère la Cohésion des territoires, et puis s’en va. S'il n’est pas reconduit dans ses fonctions, il fera un retour quelques mois après au Conseil constitutionnel, grâce à la nomination d'Emmanuel Macron. Delphine Gény-Stephann, secrétaire d'Etat auprès de Bruno Le Maire, ne sera elle non plus pas reconduite. Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture, sera également remercié. On lui reproche d'être à la solde des lobbys et d'avoir poussé Nicolas Hulot vers la sortie.





Quant à François Nyssen, son départ anticipé du ministère de la Culture s'explique par un bon nombre de raisons. Celle qui était à la tête de la maison d'édition Actes Sud est citée dans des affaires de travaux dans son siège à Arles et à Paris. A cela s'ajoutent les nombreuses critiques faites à cette ministre qui ne maîtrise pas sa communication. Deux éléments incompatibles avec sa mission future : celle de porter le projet de réforme de l’audiovisuel public.