Stopper ou relancer le nucléaire : un sujet politiquement sensible pour l'après-2022

Le sujet est d'autant plus sensible que la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a récemment pris une position diamétralement opposée sur le sujet, partant, elle aussi, du constat que le parc nucléaire était vétuste. "Quel est le choix que nous faisons après 2035 concernant notre production d'électricité ?" interrogeait la ministre, favorable à l'objectif de 100% d'énergies renouvelables, début mars dans un entretien à l'AFP. "Est-ce que nous relançons le nucléaire en relançant de nouvelles centrales, ou est-ce que nous décidons de laisser le parc nucléaire actuel finir sa vie et nous le remplaçons par des énergies renouvelables ? Le choix ne sera pas fait par moi [...], il sera fait par les citoyens, en tout cas, c'est ce que je souhaite." C'est dans ce sens qu'elle a répondu à l'appel de François Bayrou, dans un tweet où elle contredisait ouvertement l'élu béarnais.

François Bayrou met les pieds dans le plat brûlant du nucléaire. En publiant mercredi 24 mars une note consacrée à l'avenir de la filière, le Haut Commissaire au Plan relance un sujet particulièrement sensible pour l'exécutif. Sur LCI, il a estimé que "l'électricité produite en France par les centrales nucléaires, c'est la condition même pour qu'on puisse avoir des énergies renouvelables", et que compte tenu de la vétusté du parc actuel, "il faut de nouveaux réacteurs, il n'y a pas d'autres solutions sauf à recommencer à émettre des gaz à effet de serre". Une prise de position qui questionne l'ambition affichée par le gouvernement, à savoir la réduction de la part du nucléaire à 50% de la production d'électricité à l'horizon 2035.

La loi de transition énergétique votée en 2015 sous François Hollande prévoyait de ramener la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% d'ici à 2025. Si Emmanuel Macron s'était engagé à respecter cet objectif pendant sa campagne, il l'avait finalement, une fois élu, repoussé de dix ans, à 2035, au nom du réalisme. Le calendrier proposé par son gouvernement prévoit actuellement la fermeture de 14 réacteurs, soit 20% du parc, d'ici à 2035.

La France pourra-t-elle toutefois éviter la construction de nouveaux réacteurs dans cette période intermédiaire ? Ce n'est pas l'avis de François Bayrou. Emmanuel Macron lui-même n'a jamais fermé la porte à cette possibilité. Le 8 décembre dernier, lors d'un discours au Creusot, le chef de l'État avait plaidé pour le nucléaire, "une énergie décarbonée et sûre", affirmant que "notre avenir énergétique et écologique" passe par cette filière. "Je n’ai jamais été un partisan du tout nucléaire, mais l’atome doit être un pilier dans les années à venir", avait-il renchéri.

Pour autant, Emmanuel Macron ne prendra pas de décision sur de la création de nouvelles centrales avant les élections de 2022. Alors que les travaux se poursuivent sur le renforcement des énergies renouvelables dans le mix énergétique - un rapport a été remis en janvier à l'exécutif par l'Agence internationale de l'énergie et RTE et doit être présenté à l'automne prochain -, le chef de l'État avait lancé, en décembre, des études "sur la construction de nouveaux réacteurs", avec l'objectif de recevoir leurs conclusions "avant la fin du quinquennat". "La décision définitive de construction de nouveaux réacteurs doit être préparée et devra être prise au plus tard en 2023", avait expliqué Emmanuel Macron.

Autrement dit : la stratégie de la France sur son programme nucléaire ne sera pas tranchée avant les prochaines élections et devrait donc s'inviter dans la campagne présidentielle.